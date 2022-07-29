TÜİK haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat 2022 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.7 artarak 23 milyar 428 milyon dolar, ithalat ise yüzde 39.7 artarak 31 milyar 595 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Böylece ihracat Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 125 milyar 866 milyon dolar, ithalat da yüzde 40.6 artarak 177 milyar 267 milyon dolara ulaştı.
Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 184.5 artarak 2 milyar 871 milyon dolardan, 8 milyar 167 milyon dolara yükseldi.
İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Haziran 2022:
Ocak-haziran döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 142.7 artarak 21 milyar 181 milyon dolardan, 51 milyar 400 milyon dolara çıktı.
TÜİK verilerine göre enerji ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı haziranayında 416 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi yüzde 17.5 artarak 44 milyar 128 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98.1 oldu.
İMALATIN PAYI YÜZDE 94.9
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 haziran ayında imalat sanayinin payı yüzde 94.9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2.9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1.7 oldu.
Ocak-Haziran döneminde ise imalat sanayinin payı yüzde 94.6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.8 olarak kayıtlara geçti.
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