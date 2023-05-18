Diş tedavisinden dönen çifti kaza ayırdı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, kamyonetin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.20 sıralarında Buldan Alaşehir karayolu Bozalan Mahallesi’nde meydana geldi. Güney ilçesine bağlı Orta Mahalle'de ikamet eden Ahmet Dalca, eşi Aynur Dalca'nın (64) diş tedavisini yaptırmak için kamyonetiyle Buldan'a geldi.

Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde eşinin diş tedavisi yapılan Ahmet Dalca, aynı araçla evine dönmek üzere yola çıktı. Sürücü Ahmet Dalca, Buldan Alaşehir karayolu Meyere mevkisine geldiğinde, şiddetli yağış nedeniyle aracın kontrolünü kaybetti.

Karşı şeride geçen kamyonet, takla atarak su tahliye kanalına devrildi. Takla attığı esnada araçtan dışarıya fırlayan sürücünün eşi Aynur Dalca, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Ahmet Dalca, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.