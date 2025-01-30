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        Haberler Sağlık Diş taşlarını önemsemiyorsanız dikkat! | Sağlık Haberleri

        Diş taşlarını önemsemiyorsanız dikkat!

        Diş taşlarının temizlenmemesinin enfeksiyona neden olabileceğini belirten Dt. Oğuz Selim Yardımcı, "Diş taşlarının temizlenmemesi halinde ileri derecede hastalarda kemik yıkımlarına sebep olabilir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 10:12 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:13
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        Diş taşlarını önemsemiyorsanız dikkat!
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        Bakterilerin plaklar halinde taşlaşması neticesinde oluşan diş taşları hastaları hem fonksiyonel hem de estetik olarak etkiliyor. Diş taşlarının temizlenmesinin ileride ortaya çıkabilecek ileri derece hastalıkları önlediğini ifade eden Dt. Oğuz Selim Yardımcı, sert fırçalama ve kürdan kullanımının çoğu zaman göz ardı edildiğini, diş taşları diş eti çekilmeleri durumunda oluşan cepleri daha da derinleştirdiğini belirterek bu durumda kök yüzeyinin de temizlenmesi gerektiğini kaydetti. Diş taşı temizliğinin yararlı olacağını belirten Yardımcı, "6 ayda bir diş taşı kontrolü yapılması gerekir" dedi.

        "ABARTILI OLURSA MİKRO ÇATLAKLAR OLUŞABİLİR"

        Diş taşı temizliği sırasında hastaların isteğine bağlı olarak bazen abartılı durumların ortaya çıktığını, bu durumda da dişte mikro çatlakların oluşabildiğini söyleyen Yardımcı, "Hastaların bazıları diş hekimlerimizi zorlayarak diş yüzeyindeki ufak lekelerin dahi temizlenerek ortadan kaldırılmasını istiyorlar ve maalesef istenmeyen durumlar ortaya çıkıyor. Dişte mikro çatlaklar oluşturabiliyor. Bu çatlaklar da daha hızlı emilime sahip olduğu için dişler daha çabuk sararıyor. Bu nedenle diş taşı temizliğinde abartılı isteklerden kaçınılmalıdır" diye konuştu.

        "ENFEKSİYON VE DİŞ KAYBINA YOL AÇABİLİR"

        Yemek artıkları ve bakterilerin diş taşı oluşumuna neden olduğunu belirten Dt. Yardımcı, "Her gün yediğimiz yemeklerin ağzımızda bıraktığı artıklar ve bakteriler zamanla diş taşı oluşturmaktadır. Diş taşları kronikleşirse diş etinde enfeksiyon oluşumu başlar. Bu enfeksiyon daha da ileri giderek diş köküne kadar inerse diş kayıplarına kadar gidebilir. Bu tür istenmeyen bir durumla karşılaşmamak adına diş taşı tedavisinde erken teşhis ve tedavi oldukça önem taşımaktadır. Diş eti tedavisi sonrasında diş hassasiyeti ve diş eti kanamaları ile karşılaşılabilir. Diş eti kanamaları diş fırçalandıkça hızlı bir şekilde 4-5 gün içerisinde, diş hassasiyeti de ortalama 15-20 gün içerisinde kendiliğinden geçer" dedi.

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