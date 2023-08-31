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        Haberler Sağlık Diş hekimlerine göre ağız kokusunu geçirmenin en hızlı yolu!

        Diş hekimlerine göre ağız kokusunu gidermenin en basit ve hızlı yolu

        Uzun süren çabalara rağmen geçmeyen ağız kokusu diş ve diş eti problemlerinden kaynaklanıyor olabilir. Diş hekimlerine göre ağız kokusunu engelleyebilecek basit çözümler var.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 11:29 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:29
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        • 1

          1. DÜZENLİ DİŞ BAKIM RUTİNİ

          Ağız kokusunu engellemek için düzenli olarak diş bakım rutini ve muayenesi yapıtrmanız büyük fark yaratacaktır.

        • 2

          2. SİGARAYI AZALTIN

          Sigara içmek ağız kokusunu etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Sigarayı bırakmak veya azaltmak hem diş sağlığınızın düzelmesini sağlar hem de ağız kokusunu engeller.

        • 3

          3. DİŞ ETLERİ AĞIZ KOKUSUNU ETKİLER

          Diş etlerinizin sağlıklı olması ağız kokusunu etkileyen faktörlerden birisidir. Ağzın hassas kısımlarından birisi olan diş etlerini fırçalamak oldukça önemlidir.

        • 4

          4. AĞZINIZI SIKLIKLA ÇALKALAYIN

          Yiyecekler dişlerinizin arasına ve diş etinize sıkışır. Yatmadan önce fırçalamazsanız, saatlerce ağzınızda kalır ve ciddi kötü nefese neden olur. Yemekten sonra dişlerinizi fırçalamazsanız bile ağzınızı muhakkak çalkalayın.

        • 5

          5. DİLİNİZ İÇİN KAŞIK KULLANIN

          Bazen kötü kokunun nedeni dilinizdeki bakteriler olabilir. Kaşık kullanarak dilinizdeki bakterileri kazıyabilirsiniz.

        • 6

          6. BOL BOL SU İÇİN

          Su tüketmek ağzınızda oluşan bakterilerin miktarını azaltır. Su içtikten sonra ağzınızı çalkayarak yiyecek artıklarını ve bakterileri temizleyebilirsiniz.

        • 7

          7. ELMA VE YOĞURT TÜKETİN

          Elma ve yoğurt gibi bazı besinleri tüketmek ağızdaki kükürt bileşiklerini sakinleştirir ve kötü kokuları saklamakta yardımcı olur.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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