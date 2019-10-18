Diş çürümesi ile oluşan diş eti rahatsızlıklarında diş etlerinin şişmesi durumu oldukça rahatsız edicidir. Dişlerin üst kısımlarında oluşan bu şişlikler kırmızıdır ve bazen dokununca kayar ve kanama yapabilir. Diş etinin şişmesinde ki en büyük neden diş etinin iltihaplanması ile ilgilidir. Bu şişmeler dişin ilerleyen kötü halini gösterir ve bir zaman sonra dişlerin kaybedilmesi durumu ortaya çıkmaktadır.

Dişin etrafında oluşan iltihaplanmalar dişi iyice kaplayarak diş etrafındaki doku, damar ve sinirlerin ölmesine etken olmaktadır. Bu duruma ayrıca ağrılarda eklenerek enfeksiyon ile diş etlerinde şişme baş göstererek çene kemiğini de etkisi altına alır ve diğer dişlerin de aynı şekilde etkiye maruz kalmasına neden olur.

Genellikle 20’lik dişlerde çene kemiğine saplanma şeklinde oluşan bu şişmeler enfeksiyon olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum çok daha fazla ağrı ve şişmeye neden olmaktadır.

Bazı diş tedavileri için uygulanan cerrahi işlemler de; dişlerde şişmeye ve ağrıya neden olabilmektedir. Özellikle çok büyük kökü olan diş çekimlerinde, cerrahi bir kompleks sonrasında, 20’lik diş ameliyatında ve bir kaç tane implant uygulamasında diş etlerinde şişmeler ve ağrı hasıl olabilmektedir.

Diş Eti Şişmesinin Nedenleri Nelerdir?

Diş tedavisinin yarım bırakılması halinde

Alınan gıdaların etkilemesi sonucunda

Diş macunlarının yanlış kullanılması durumunda

Genetik hastalıklar

Travma oluşması durumlarında

Uyku düzensizliği, stres ve günlük yaşam

Vitamin ve mineral eksiklikleri

Bu gibi durumlarda da diş etlerinde şişme sorunu oluşmaktadır. Diş eti şişmesi üzerinde önemle durulması gereken bir diş eti hastalığıdır. Dişlerin belli zaman sonra yaşayabileceği daha büyük sıkıntılara ve kaybedilmesine önlem olması açısından bu durum fark edildiğinde mutlaka bir diş hekimine tedavi için gitmek gereklidir. Çünkü diş sağlığı diğer hastalıkları tetikleyen arazlar yaratabilmektedir.