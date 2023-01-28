“Diş eti kanamasını ciddiye alın"

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Malatya İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Şimşek, diş eti kanamalarının her zaman basit problemler olmadığına dikkat çekerek, “Diş eti kanamalarını ciddiye almak gerekiyor. Diş eti kanamasına dikkat etmek lazım. Kızarık, morarmış, daha şiş duran diş etleri hastalıklı demektir. O nedenle hastanın tedavi olması gerekir. Bizim bir hocamız vardı; 'Diş eti hastalıkları da ağrılı olsun, hasta dişi ağrıdığı için kliniğe başvursun' derdi. Çünkü diş eti ağrımadığı için hasta onu ihmal ediyor” dedi.

“DİŞ ETİ KANAMASI İÇİN GELEN HASTAYA LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULDU”

Prof. Dr. Şimşek, diş eti kanamalarının ciddiye alınması gerektiğini ifade ederek, “Asistanlık yıllarımda Sivas’ın uzak bir köyünden genç bir kız kliniğe gelmişti. Diş etleri çok kanadığı için bize başvurmuştu. Diş eti hastalıkları bölümüne aldık ama dokunduramayacak kadar hassastı. Hocamız şüphelenmişti hemen kan değerlerine baktırdı. Kıza lösemi teşhisi konuldu. Öyle bir hastanın diş etlerini fırçalaması mümkün değil çünkü kanamaya başladığı zaman durmuyor. Direkt tıp fakültesi hastanesine sevk edildi. Ölebilirdi” diye konuştu.

“DİŞ SAĞLIĞI ÇOK ÖNEMLİ”

Şimşek, şunları söyledi: “32 diş var, çoğunlukla birine birinin yedeği muamelesi yapılıyor ama öyle değil her diş bizim birer organımız. Bir diş çekildiğinde çok üzülüyorum çünkü bir organ kaybı olarak bakıyorum. O bir organsa bizde bir organizmaysak o bir bütünün parçasıdır. Dolayısıyla ağız diş sağlığı vücudumuzdaki bütün sağlık sistemiyle ilişkilidir. Malatya, karaciğer naklinde dünya, Avrupa ve Türkiye’de çok önemli bir merkez. Nakil hastası Karaciğer Nakli Enstitüsü’nde muayene olduktan sonra bize yönlendiriliyor. “Ağız diş sağlığını rehabilite et öyle gel” diyorlar çünkü birkaç ay ona müdahale edilemeyecek. Ya da bir kalp kapakçığı hastasını kardiyolog bize yönlendiriyor. “Ağzında hiçbir çürük kalmayana kadar tedavi ol, bize öyle gel” diyor. İlik nakli olacak ya da kemoterapiye başlayacak olan hastalarımız ilk bize geliyor ve hızlı bir şekilde onlara yardımcı oluyoruz. Ağızlarındaki bütün çürükleri ortadan kaldırıyoruz.”

Şimşek, diş çürüğü içine yerleşmiş akıllı olmayan ‘akıllı’ mikroorganizmaların çürüğün içerisinden yola çıkarak direkt kalbe oturduğunu kaydederek, “Kalp kapağınızda bir problem varsa altında da bir sebep yatıyorsa ağızdaki çürük, kapak problemini tetikleyip sizin daha fazla hasta olmanıza ve aniden kalp krizinden ölüme sebep olabilir. Onun için diş sağlığı çok önemli” dedi.

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