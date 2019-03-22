Diriliş Ertuğrul neden ve ne zaman final yapıyor? Soruları Diriliş hayranları tarafından merak konusu oldu. Her Çarşamba günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Diriliş'te Ertuğrul dönemi bitiyor ve yepyeni bir dönem başlıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Diriliş Ertuğrul'un final tarihi 29 Mayıs 2019 olarak belirlendi. Ertuğrul 150. bölümünde izleyicisi ile vedalaşacak.

DİRİLİŞ'TE OSMAN GAZİ GELİYOR!

Diriliş Ertuğrul dizisinin final bölümünün ardından Ertuğrul'un oğlu Osman Gazi dönemi başlıyor. Kayı boyunu anlatarak başlanan hikayede Osman Gazi’nin gerçek hayatı çekilecek. Diriliş Osman dizisi 2019 yılı Ekim veya Kasım ayında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam edecek. Dizide Osman Gazi karakterinin oyuncu Burak Özçivit canlandıracak.