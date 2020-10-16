"Diriliş Ertuğrul" dizisinden esinlenen çocuklar kamera karşısına geçti

Diziden esinlendikleri bazı bölümleri canlandıran Erzurumlu çocuklar, kendi imkanlarıyla çektikleri görüntüleri montajlayıp sosyal medyada paylaşıyor.
Kıyafetleri ve kostümleriyle farklı mekanlarda çekilen dizinin yönetmenliğini, lise üçüncü sınıf öğrencisi 16 yaşındaki İbrahim Mertcan Doğan yapıyor.
Dizinin ana karakterleri arasında yer alan, Engin Altan Düzyatan'ın üstlendiği "Ertuğrul Bey" rolünü ise 12 yaşındaki Muhammed Yiğit Doğan canlandırıyor.
Tarihi Aziziye Tabyası'nda, dizideki "Hanlı Pazar" sahnesinin çekimini yapan çocukların replikleri ve hareketleri ise usta sanatçıları aratmıyor.
Çocuklar, sahnelerde kullandıkları kılıçlarını tahtadan, oklarını kurumuş ağaç dallarından, taktıkları peruk gibi malzemeleri ise kuaförden temin ediyor.
Cep telefonu kamerasıyla çekimleri yapan İbrahim Mertcan Doğan, AA muhabirine, arkadaşlarıyla diziyi izlerken etkilendiklerini, kendi imkanlarıyla filmin bölümlerini çekmeye başladıklarını söyledi.
Çekimleri okuldaki eğitimlerini aksatmadan yaptıklarını belirten Doğan, sahneleri diziye uygun alanlarda çekmeye çalıştıklarını ifade etti.
Doğan, zaman zaman bazı sahneleri çekerken zorlandıklarını, rollerini iyi yapmaları için ekipteki arkadaşlarına orijinal film sahnesini izlettiğini anlattı.
- "Bugüne kadar 14 bölüm çektik"
Sosyal medyada paylaştıkları çekimlerin izleyicilerin beğenisini kazandığını dile getiren Doğan, şunları kaydetti:
"Arkadaşlarım, çekimlerden bir veya iki gün önce prova yapıp bölümde giyecekleri kostümleri deniyor. Daha sonra hazırladığımız sahneyi metine döküyoruz. Tabii işin mutfak kısmı da var, yani hemen kamera karşısına geçmiyoruz. Çektiğimiz bölümlere yönelik gelen yorumlar çok güzel. İzlenme ortalaması iki haftada 1500 kişi. Bugüne kadar 14 bölüm çektik. Çekimleri daha iyi yapmaya başlarsak dizimizin daha çok izleneceğine inanıyorum."
Doğan, kendisi gibi ekipteki diğer arkadaşlarının hayallerinin de sinema ve tiyatro üzerine olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımın hayali tiyatrocu, sinemacı olmak. Benim hayalim de yönetmen olmak. Ayrıca buradaki bütün arkadaşlarım İstanbul'da çekimleri yapılan 'Kuruluş Osman' setine gitmek istiyor. Bizleri oradaki sete götürürlerse burada çekimlerimiz daha farklı olur." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!