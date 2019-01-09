Diriliş Ertuğrul bu akşam neden yok? Diziseverlerin en çok araştırdığı konulardan biri oldu. Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Barış Bağcı ve Hande Soral!ın aldığı Diriliş Ertuğrul'un bu akşam 131. yeni bölümü ekranlara gelmesi bekleniyordu fakat TRT1 yayın akışından çıkarıldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM NEDEN YOK? (9 OCAK)

Ertuğrul Gazi'nin hayatını konu alan Diriliş Ertuğrul'un 9 Ocak 2019 Çarşamba günü yayınlanacak olan 131. yeni bölümü yerine tekrar bölümü yayınlanacak. TRT1 yayın akışından çıkarılmasıyla ilgili henüz kanal tarafından yada dizinin yapımcısından bir açıklama gelmedi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Diriliş Ertuğrul'un bu hafta yayınlanmayan 131. bölümü 16 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanacak.

#video#https://youtu.be/pnUpe3os6BE#

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ertuğrul, toplanan vergilerin Konya’ya götürülürken kafileye Dragos tarafından tuzak kurulacağını Beybolat’a anlatmış ve tedbir almasını istemişti. Beybolat ikna olmamış ve Ertuğrul’un dediği gibi Dragos tuzak kurmuştu. Bu tuzakta ise İlbilge Hatun, Dragos’un yeni adamı Uranos tarafından kaleye kaçırılmıştı.

Dragos yeni hamlesini yapmış ve Ertuğrul’un başına Uranos’u bela etmişti. Uranos, İlbilge’yi kaçırmasının yanı sıra başka ne gibi belalara yol açacak? Ertuğrul, İbnü’l Arabi’nin talebesi Sadreddin-i Konevi’yi Moğolların elinden kurtarıp sağ salim obaya getirmeyi başarmıştı.