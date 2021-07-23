Diren gösterilecek 0:00 / 0:00

Kundura Sinema ve Sahne'nin yazı İstanbul'da karşılayanlara hediyesi Bir Yaz Gecesi Festivali devam ediyor

HABERTURK.COM

Bir Yaz Gecesi Festivali'nde Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep’in başrolünde olduğu ve kadınların oy hakkını savunan süfrajet hareketine odaklanan sarsıcı drama 'Diren' sunulacak.

Pazar akşamı ise, içeriğiyle olduğu kadar kurgusuyla da heyecan uyandıran iki belgesel film birden seyirciyle buluşacak. Resnais, Duras, Truffaut, Akerman, Buñuel gibi yönetmenlerin ikonik oyuncusu Delphine Seyrig ile öncü video sanatçısı Carole Roussopoulos’un 1970’lerde kaydettikleri videoları ilk kez bir araya getiren hınzır belgesel 'Delphine et Carole Insoumuses' ve İngiliz müzisyen ve sinemacı Elizabeth Sankey’nin yüzlerce romantik komedi filminden sahneleri renkli ve eğlenceli bir kurguyla bir araya getirdiği yaratıcı ve eğlenceli filmi 'Romantic Comedy' art arda beyazperdeye yansıyacak