Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförünün, direksiyon başında yemek yiyerek araç kullandığı görüntülerinin yayımlandığı belirtildi.

Bunun üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda sürücünün tespit edildiği ifade edilen açıklamada, sürücüye 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, sürücünün belgesine de 20 ceza puanı eklendiği kaydedildi.