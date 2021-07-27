Ecel direksiyon başında yakaladı!

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Pazar Mahallesi Ramazan Selen Bulvarı'nda meydana geldi. Recep Özcan yönetimindeki otomobil seyir halindeyken, önce eski okul bahçesi duvarına daha sonra da park halindeki hafif ticari araca çarparak durdu.

Kazayı görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, otomobilden yaralı çıkardıkları Özcan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi.

Sağlık ekipleri, Özcan'a kalp masajı yaptı.

Ambulansa alınan ve kalp mesajı yapılarak Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Recep Özcan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Recep Özcan'ın, seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu aracın kontrolünden çıktığı kaybettiği ve kazanın meydana geldiği belirtildi.