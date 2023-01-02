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Dinozorlar yüzyıllardır hem çocukların hem de yetişkinlerin hayal gücünü ele geçiriyor. 'Dinosaur World Live'; sahne dekoru, ışık ve müziklerle birlikte seyircileri milyonlarca yıl öncesine ışınlayacak.

31 Ocak - 4 Şubat arasında Maximum Uniq Hall’da sahnelenecek olan 'Dinosaur World Live', seyircileri dinozorların dünyayı dolaştığı çağa geri götürecek.

Bu yarıyıl tatilinde çocuklar, 'Dinosaur World Live' ile en sevdiği tarih öncesi sürüngenler hakkında hem daha fazla bilgi edinecek, hem de eğlenceli ve zihin açıcı Jurassic macerayı sahnede yaşayacak.

Çocuklar; Giraffatitan, Microraptor, Segnosaurus, Triceratops ve her çocuğun favorisi olan dev bir T-rex ile tanışacak ve hakkında her şeyi öğrenecek.

Güney Amerika yakınlarındaki uzak bir adada dinozorlarla büyüyen paleontologların kızı 'Miranda' tarafından tanıtılan 'Dinosaur World Live', çocuklara tarih öncesi arkadaşlarına yaklaşma ve en coşkulu kükremelerini deneme şansı verecek.

'Dinosaur World Live', gösteriden sonra özel bir buluşma ve tanışmayla tüm cesur kaşiflere yeni bir dinozor arkadaşı edinme şansı da sunacak.