'Dinleyen Gözler İçin' Arter'de

Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan ve küratörlüğünü Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli’nin üstlendiği Dinleyen Gözler İçin başlıklı grup sergisi, müzikle güçlü bir bağ kuran 23 yapıtı bir araya getiriyor. Arter’in “Sesli Dizi” serisi kapsamında düzenlenen üçüncü sergisi Dinleyen Gözler İçin, ziyaretçileri dinleme ve görme biçimlerini farklılaştırmaya teşvik ediyor.
Melih Fereli tarafından sergiyle bağlantılı olarak hazırlanan La Cage Musicale [Müzik Kafesi] başlıklı çalma listesi ise izleyicileri, ziyaretlerini etkileşimli bir deneyime dönüştürmeye davet ediyor. Sergide yer alan yapıtları kendi seçecekleri müzik parçalarıyla eşleştirerek lacagemusicale@arter.org.tr adresine e-posta olarak gönderen izleyiciler, bir Arter sergi yayını ve bir yıllık Arter Beraber üyeliği armağanı sunan çekilişlere dahil olabiliyor. İlk çekiliş 17 Kasım’da.
John Cage’in sessizlik, belirsizlik ve rastlantısallığı bir arada kullanan deneysel yaklaşımını ve Fluxus sanatçılarını referans alan Dinleyen Gözler İçin başlıklı grup sergisi, ziyaretçileri galeri alanına hâkim olan sessizliğin içinde yapıtlardan yükselen “sesleri” keşfetmeye ve hayal etmeye davet ediyor. Küratörlüğünü Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli’nin üstlendiği sergi bağlamında, John Cage’e atıfla isimlendirilen La Cage Musicale [Müzik Kafesi] başlıklı etkileşime açık bir çalma listesi de sunuluyor.
Müziğin birçok görsel sanatçı için, geleneksel olmayan ifade tarzlarında çarpıcı sonuçlar veren zengin bir esin kaynağı olduğunu ifade eden Melih Fereli, bir sanat yapıtının “kendi müziğini işitmeye” çalışmanın söz konusu yapıta ilişkin algıyı geliştirdiğini belirtiyor. Fereli’nin Dinleyen Gözler İçin sergisi bağlantılı olarak hazırladığı La Cage Musicale listesi de, izleyicilerin ziyaretlerini etkileşimli bir deneyim hâline getirerek zenginleştirmeyi hedefliyor.
SERGİDE ESERLERİ YER ALAN SANATÇILAR
Joseph Beuys, Barbara Bloom, John Cage, Henning Christiansen, Osman Dinç, John Driscoll, Hreinn Friðfinnsson, Dick Higgins, Július Koller, Jarosław Kozłowski, Hans Peter Kuhn, Füsun Onur, Nam June Paik, Lene Adler-Petersen, Annette Ruenzler, Carles Santos, Michael Snow.
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