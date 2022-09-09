Dinlenmek için minibüsün gölgesini oturdu! Feci ölüm!

DHA'da yer alan habere göre durakta sırası gelen dolmuşun şoförü Metin K. (43) da direksiyona geçip aracını çalıştırdı.

Dolmuş, hareketlendiğinde Baş'a çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrolünde Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Metin K., kaza yerinde polis ekiplerine Mehmet Baş'ı tanıdığını belirterek, boyunun kısa ve kambur olduğunu, dolmuşu hareket ettirdiğinde önünde olduğunu fark etmediğini söyledi.

Metin K., Baş'a çarptığını ancak ezmediğini belirtti. Mehmet Baş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Metin K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.