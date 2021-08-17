2000 Türkçe sesli kitap Almanya'da

Türkiye’nin yerli sesli kitap platformu Dinlebi, büyümesini ve genişlemesini hızla sürdürüyor. Bu kapsamda sayısız Türkçe sesli kitaba dünyanın her yerinden de erişim sağlanabilecek. Genişleme çalışmalarında Almanya’ya öncelik verileceği belirtilirken, ilk aşamada sadece Türkçe kitaplarla atılan bu adım, yakın zamanda Almanca ve İngilizce sesli kitaplarla da zenginleştirilecek. Dileyenlerin zaman, mekân, adet sınırı olmadan, seçecekleri kitabı dinleme şansı bulduğu uygulama, birbirinden değerli eserleri sadece Türkiye’de değil, artık dünya çapında da kullanıcılara ulaştırıyor.
ALMANYA’DA AY YILDIZ KULLANICILARINA AYRICALIK
Bütün yıl üyelerine sunduğu binlerce sesli kitabıyla kullanıcıların özellikle son dönemde evdeki günlerini keyifli geçirmesini sağlayan Dinlebi, Almanya'da Türklere yönelik cep telefonu hizmetleri sunan AY YILDIZ ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu iş birliği ile AY YILDIZ kullanıcıları Dinlebi’deki 2000’e yakın Türkçe sesli kitabı ilk 30 gün boyunca ücretsiz dinleyebilecek. 30 günün sonunda kullanıcılar dinlemeye devam etmek isterlerse AY YILDIZ kullanıcılarına özel bir avantajdan faydalanabilecek. Dünyanın ve Türkiye’nin en güçlü kalemlerinden oluşan bu muazzam sesli kitap içeriği dinleyenleri yeni dünyalara götürecek. Popüler Türkçe romanlardan zamansız klasiklere, çocuk kitaplarından kişisel gelişim kitaplarına, sesli tiyatrolardan Dinlebi Orijinal içeriklerine kadar binlerce Türkçe sesli kitap artık Dinlebi ile dünya çapında erişime açık.
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