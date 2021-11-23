Dinlebi 6.5 milyon TL yatırım aldı

Sesli kitap platformu olarak faaliyet yürüten yerli girişim Dinlebi, kapalı olarak yürüttüğü ikinci yatırım turunda 6.5 milyon liralık yatırım anlaşmasına imza attı.
Yapılan açıklamaya göre, CCW Teknoloji kurucusu Adem Duman’ın liderlik ettiği ikinci yatırım turuna katılan yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında Breakaway Partners, Doğan Yurttutmuş, Erdoğan Çoban, Mehmet Berke Merter ve Mehmet Turgut Eltemur da yer alıyor.
Aldıkları yeni yatırımla hem Türkiye’de hem de yurt dışı pazarlarda daha güçlü bir kullanıcı tabanı oluşturmayı amaçladıklarını belirten Dinlebi Kurucu Ortağı Ahmet Yaman, "Eylül ayında birinci yılımızı doldururken, 500 binin üzerinde üye sayısına ve içerikte 2 bine yakın sesli kitaba ulaştık. Yeni globalleşme vizyonumuz ile birlikte Almanca ve İngilizce binlerce yeni sesli kitap yakın zamanda Dinlebi raflarında yerini alacak. Bu içerikleri çoklu dil seçeneği ile kullanıcılarımıza sunacağız. Kullanıcı deneyimini önceleyerek çıktığımız bu yolculukta, globalleşme vizyonumuzla birlikte yeni içerikler, yeni ülkeler ve eşsiz özelliklerimizle büyümemizi daha da hızlandıracağız" dedi.
PANDEMİDE YÜZDE 40 ARTTI
Ahmet Yaman, Dündar Hızal, Erdem Çelik ve Cenk Gültekin tarafından kurulan Dinlebi, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında lansmanını yaptıktan sonra 2021 yılı Mart ayında kataloğunu dünyaya da açmıştı.
Devamında Almanya’da Telefonica/Ay Yıldız GSM operatörü ile yaptığı anlaşma ile global açılım sürecini başlatan girişim, pandemiyle birlikte Türkiye’de sesli kitap dinlemelerinin yaklaşık yüzde 40 oranında artış gösterdiğini açıkladı.
Verilen bilgiye göre, Amerika’da toplam kitap pazarının yüzde 5’i, İngiltere’de yüzde 5.7’si, Almanya’da ise yaklaşık yüzde 3’ü sesli kitaplardan oluşuyor. Türkiye’ye bakıldığında ise bu oranın henüz yüzde 1’in altında olduğu görülüyor.
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