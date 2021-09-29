Dink cinayeti davasında firari 13 sanığın yargılanmasına devam edildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, firari 2 sanığın avukatları katıldı.
Müdahil avukatları ile diğer sanık avukatlarının çoğu duruşmaya katılmazken mazeret bildirdikleri belirtildi.
Sanıklar Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı hakkında muhtarlıkça yapılan ilana ilişkin beklenen evrakların celse arasında mahkemeye ulaştığı aktarılarak, her iki sanığın kaçak sayılmasına ve mal varlıklarına el konulmasına karar verildiği öğrenildi.
Duruşmada hazır bulunan avukatların taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti mazeretleri kabul ederek duruşmayı 11 Ocak 2022'ye erteledi.
- Davanın geçmişi
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davayı 26 Mart 2021'de karara bağlamıştı.
Tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, tutuklu sanık eski subay Muharrem Demirkale "Anayasa'yı ihlal" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmıştı.
Heyet, tutuklu sanıklar Okan Şimşek ve Veysal Şahin'i "kasten öldürme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 28 yıl dörder ay, tutuklu sanık Ercan Gün'ü, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum ederken, 26 sanığa 3 yıl 4 ay ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen sürelerde hapis cezaları vermişti.
Firari sanıklar Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz'ün dosyası ise ayrılmış ve başka bir esasa kaydedilmişti.
Mahkeme 14 Temmuz'da yapılan duruşmada, firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar'ın kaçak sayılmalarına hükmederek, sanıklara ait menkul ve gayrimenkullerine el konulmasına karar vermişti.
Mahkeme, sanık Zekeriya Öz hakkında muhtarlıkça yapılan ilana ilişkin evrakın henüz mahkemeye dönmemiş olmasını dikkate alarak, evrak geldikten sonra kaçak sayılma veya el koyma hususunun karara bağlanmasına hükmetmişti.
Sanıklardan Ekrem Dumanlı'nın halen yurt dışında kaçak olarak bulunduğundan hakkında gazete ilanı verilmesi ve varsa ikametgah adreslerine asılmak üzere de ilan yapılması kararlaştırılmıştı.
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