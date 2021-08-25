Dini nikahlı kocasını tabancayla vurdu

Samsun'da bir kadın, tartışma sırasında dini nikahlı kocasını tabancayla vurarak, yaraladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Camii Mahallesi'nde meydana geldi. T.Y. (49) ve dini nikahlı eşi G.Ö. (42) adlı kadın arasında tartışma sonucu kavga çıktı. G.Ö., T.Y.'yi tabancayla ateş ederek sol dizinden yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan T.Y. tedavi alına alınırken, G.Ö. adlı kadın ise polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan G.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.