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Tartıştığı dini dini nikahlı eşini bıçakladı

Balıkesir'de, dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Giriş: 22.05.2023 - 18:30 | Güncelleme: ABONE OL
Dini nikahlı eşini bıçakladı
İHA

Balıkesir'de B.K. (37), tartıştığı dini nikahlı eşi P.B.'yi (34) bıçakladı.

İHA'nın haberine göre, Bandırma ilçesi Paşabayır Mahallesi surlar bölgesinde dün meydana gelen olayda, B.K., dini nikahlı eşi P.B.'yi tartışma sırasında bıçakladı.

Olayın ardından 17 Eylül Polis Merkezi'ne giden P.B., şikâyetçi oldu. Yaralı kadın, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bandırma emniyetine bağlı ekipler, B.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli B.K.'nin çoğunluğu kasten yaralama olmak üzere 18 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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