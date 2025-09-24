Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı canlı izle: Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan ilk hafta maçları ile başlıyor. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe, ilk hafta maçında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geliyor. Maksimir Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı...
- 1
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle... Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Kritik mücadele için geri sayım sürerken, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının başlama saati gündemi meşgul etmeye başladı. Avrupa Ligi’nde ilk maçına Dinamo Zagreb karşısında çıkacak sarı-lacivertliler, Hırvatistan deplasmanında puan ve puanlar için sahaya çıkacak. Zorlu mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard düdük çalacak. Peki, "Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
- 2
DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı 24 Eylül Çarşamba bugün 22.00'de oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk haftasında oynanacak Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçınıFransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard yönetecek.
- 3
DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bulunan Maksimir Stadyumu'nda oynanacak Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
-
- 4
DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçını TRT 1 linki aracılığıyla aşağıdaki link üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
- 5
MUHTEMEL 11’LER
Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Theophile, McKenna Goda, Ljubicic, Misic, Lisica, Stojkovic, Hoxha, Beljo.
Fenerbahçe: Ederson, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Archie Brown, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri.
- 6
FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI TAKVİMİ
1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE
2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE
3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART
4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE
5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC
6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE
7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA
8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE
-
- 7
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran ve Edson Alvarez, müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.