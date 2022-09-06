Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Chelsea'yi konuk etti.

Mücadelede gol perdesi 13. dakikada açıldı. Hızlı gelişen atakta Bruno Petkovic topu Mislav Orisc'e aktardı. Orsic yarı sahayı kat ettikten sonra topu Kepa'nın yanından ağlarla buluşturdu.

Chelsea kalan dakikalarda skoru değiştiremeyince Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Dinamo Zagreb ise 3 puanı cebine koydu.

Hırvatistan ekibi gelecek maçta Milan'a konuk olacak. Chelsea ise Red Bull Salzburg'u ağırlayacak.