Dinamo Kiev'in taraftar grubu Ultras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ezeli rakipleri Shakhtar Donetsk'in eski teknik patronu Mircea Lucescu'nun takımın başına geçirilmesini protesto etti. Kulüp yönetiminin hedef alındığı açıklamada, "Sağduyu, onur ve haysiyetlerini tamamen yitirdiler. Defalarca Dinamo Kiev'e yönelik yanlış ifadeler kullanan 74 yaşındaki teknik direktör ile anlaşılması, Dinamo'nun tüm taraftarlarını hiç saymaktır ve Surkis (Kulüp başkanı),bunun hangi sonuçları doğuracağının farkına varmalı" denildi.
"TÜM KULÜP ÇALIŞANLARI İSTİFA ETSİN"
Tüm kulüp çalışanlarına, Lucescu'nun göreve getirilmesini protesto için istifa çağrısı yapan taraftarlar, Rumen teknik direktöre karşı gösteri düzenlemeye hazırlandıklarını duyurdu.
BLOHİN: BANA KARŞI BİR HAKARET
Dinamo Kiev'in eski teknik patronu Oleg Blohin de Lucescu tercihine tepki gösterdi. Blohin, "Lucescu, Dinamo hakkında, kulübün tarihi hakkında, Lobanovskiy (Dinamo Kievli efsane futbolcu ve teknik adam) hakkında, kulübün tüm gelenekleri hakkında neler söylemişti? Bu bana karşı yapılan bir hakaret" ifadelerini kullandı.
Dinamo Kiev'den yapılan açıklamada, tecrübeli Rumen teknik adamla 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilmişti. Lucescu, 2004-2016 yılları arasında Shakhtar Donetsk ekibini çalıştırmış ve bu süre içinde 8 Ukrayna Ligi, 6 Ukrayna Kupası, 7 Ukrayna Süper Kupa ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!