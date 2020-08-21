Dinamo Kiev Kulübü, 31 yaşındaki Ukraynalı milli forvet Kravets ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerine Dinamo Kiev'de başlayan Kravets, Arsenal Kiev, Stuttgart ve Granada'da kiralık olarak oynadıktan sonra 2018'de Kayserispor'a imza atmıştı.

Tecrübeli futbolcu, Kayserispor kariyerinde çıktığı 63 resmi maçta 21 gol kaydetmişti.