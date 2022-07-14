Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le turun ilk maçında deplasmanda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Fenerbahçeli taraftarların şimdiden merakla beklediği zorlu mücadele ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçlarının tarihleri belli oldu.

İlk maç 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacak.

Rövanş maçı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.



FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.