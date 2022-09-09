Dinamo Kiev'de sakatlık şoku

Dinamo Kiev, temsilcimiz Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi ilk grup maçında 2-1 mağlup oldu.

Ukrayna ekibi, kaleci Georgiy Buschan ve orta saha oyuncusu Shaparenko'nun sakatlandığını açıkladı.

Buschan yaklaşık 1 ay, ön çapraz bağları yırtılan Mykola Shaparenko'nun ise 6 ay sahalardan uzak kalacak.