Dinamo Kiev - Beşiktaş yazar yorumları
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Dinamo Kiev'i deplasmanda son dakika golüyle 3-2 mağlup etti. Spor yazarları, Kartal'ın zaferini değerlendirdi
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Cem Dizdar/Fanatik: Sakatlanan Masuaku’nun çıkışının ardından Beşiktaş sol kanadı ikinci devre rakibin ev verimli kullandığı kulvar oldu. Yine de 80’e doğru değişikliklerin de oyuna ısınmasıyla Beşiktaş oyuna yeniden döndü. İki kez öne geçmesine rağmen oyunu ve skoru kontrol etmekte zorlandı Beşiktaş.
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Cem Dizdar/Fanatik: Yine de onca git gel içinde tıpkı bir gece önce Norveç’te olduğu gibi uzatmada Rashica ile Bakhtiyar Zaynutdinov iş birliğiyle turun kapısını Bükreş’te araladı. Tahminim o ki, İnönü’deki rövanşta tıpkı buna benzer bir maç izleyeceğiz. Beşiktaş’ın gol atma sorunu yaşayacağını düşünmüyorum ama bu maçtaki kopuşları İnönü’de kesinlikle göstermemeleri gerek.
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"KARTAL YÜKSEKTEN UÇMAYA HAZIR"
Turgay Demir/Fotomaç: İstediği zaman gol atabilen ama istese de, istemese de kolay gol yiyen bir Beşiktaş izledik. Cenk Tosun girip, Rashica sağ kanadı etkili kullanınca manzara tekrar lehimize değişti. Tam maç bitti derken, Rashica rakibini yatırdı, kaldırdı ve Bahtiyar da maçı bitiren golü attı.
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Turgay Demir/Fotomaç: Gedson'un insan üstü gayretini, Aboubakar'ın hiçbir maçı boş geçmeyişini, Cenk Tosun'un dönüşünü, Rashica'ın kendine gelişini kutlamalı Beşiktaşlılar. Tur kapısı ardına kadar açık ama dahası yenilerle eskiler yavaş yavaş uyum sağlamaya başladılar. Bu çok önemli. Kartal yüksekten uçmaya hazır gibi.
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"BEŞİKTAŞ DOĞRU TAKTİKLE OYNADI"
Ali Gültiken/Sabah: Dinamo Kiev her zaman zor bir rakip. Olağanüstü şartları, olağanüstü durumları dolayısıyla onlarında yaşadıkları birçok zorluk var. Buna rağmen dikkat edilmesi gereken bir ekip. Beşiktaş bunların farkında olarak bu maçı çok doğru bir taktikle oynadı. İlk ve ikinci yarının ilk 15 dakikası üstünlüğü rakibe bıraksa da kendi düşündüklerini istediği şekilde gerçekleştirdi.
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Ali Gültiken/Sabah: Özellikle Aboubakar'ın ve Gedson Fernandes'in hareketlenmeleri oyun içerisinde Beşiktaş adına önemli farklar yarattı. Şenol Hocanın bir kadro istikrarı var. Beşiktaş'ın ideal kadrosu olmasa da bugünler için ideal sayılabilecek bir kadro ile maça başladı.
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"KUSURA BAKMA LUCESCU"
Attila Gökçe/Milliyet: "Çok zor ve tehlikeli bir rakibi ağırlayacağız. Dost hoca Lucescu kusura bakmasın, ona konuksever davranmak bu defa içimizden gelmiyor. Zor rövanşta Beşiktaş’ın daha zinde, çabuk ve etkili bir oyunla maçı kazanıp gruplara kalmasını diliyoruz. Bu kez Beşiktaş’ın hakkı. Kusura bakma Luce!"
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"BEŞİKTAŞLILARI BAHTİYAR ETTİ"
Sinan Vardar/Fotomaç: "Maçın son dakikalarında oyuna giren Cenk'in hırsı değerini gösteriyordu. Rashica'nin 90+4'te klasını gösterip harika bir çalımla Bahtiyar Zaynutdinov'a gol pasını servis etmesi maçın en güzel anıydı.
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Sinan Vardar/Fotomaç: Yeni transferlerin galibiyet getiren goldeki imzaları Beşiktaşlıları 'Bahtiyar' etti. Savunmaya transfer olmazsa olmaz görüşümü tekrar ediyorum. Ah bir de Tayyip Talha bir an önce dönse, ne de güzel olacak.
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"BEŞİKTAŞ RAHAT YENEBİLMELİYDİ"
Oktay Derelioğlu/Takvim: Şenol Güneş ve öğrencileri maç içinde 15-20 dakika çıkış yapabiliyor. Ama bunun sürdürülebilir olması lazım. Henüz ligin başlarındayız.
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Oktay Derelioğlu/Takvim: Güneş'in bunu oturtacağını düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ın Kiev karşısında turu geçeceğine inanıyorum. Dolmabahçe'de daha iyi bir Beşiktaş izleriz. Kartal, kalite farkıyla zaten Kiev'i rahat yenebilmeliydi.