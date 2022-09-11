Fenerbahçe'nin ceza alması gerektiğini söyleyen Surkis, "UEFA'nın, Fenerbahçe taraftarının yaptıklarından dolayı tepki göstereceğine ve Fenerbahçe'nin büyük bir para cezası alacağına eminim. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında da bize çok sert davrandılar. Taraftarın eylemlerini yetkililer değerlendirecektir. Bugünün futbolunda böyle davranışlara yer yok." ifadelerini kullandı.

Dinamo Kiev maçının ardından teknik direktör Mircea Lucescu'nun yaptığı açıklamalara katıldığını söyleyen Surkis, "Mircea Lucescu ile aynı fikirdeyim. Hakem bu maçın üstesinden gelemedi. Shaparenko'nun bacağı kopuyordu, VAR hiçbir şey yapmadı." diyerek sözlerini noktaladı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i Gustavo Henrique ve Michy Batshuayi'nin golleri ile 2-1 mağlup etmişti.