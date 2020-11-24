Dinamo Kiev Barcelona maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 23:00'de başlayacak...

DINAMO KIEV BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçına sahne olacak Dinamo Kiev Barcelona maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD4'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Dinamo Kiev: Boyko, Kędziora, Karavaev, Popov, Zabarnyi, Sydorchuk, Buyalskyi, Shaparenko, De Pena, Tsygankov, Supryaha



Barcelona: Neto; Dest, Lenglet, Pique, Sergi Roberto; Pjanic, De Jong; Trincao, Coutinho, Messi; Ansu Fati