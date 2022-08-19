Dinamit patlatılan yoldan fırlayan kayalar eve isabet etti!

DHA'nın haberine göre, Kabadüz ilçesi Turnalık çıkışında yapımı süren yol genişletme çalışmasında dün gece, alınan izinle kaya kitlelerini parçalamak için dinamitle patlatma yapıldı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yol genişletme çalışması sırasında dinamitli patlatma nedeniyle çevreye savrulan kaya parçaları, 2 katlı eve isabet etti. Evin duvarı ve çatısı yıkılıp, camları kırıldı.

Patlatma sonrası yamaçtan savrulan kaya parçaları, Salih Türker´e ait 2 katlı eve isabet etti. Evin duvarı ve çatısı yıkılıp, camları kırıldı.

Bu arada hasarın, yol çalışmasını yürüten yüklenici firma tarafından karşılanacağı belirtildi.