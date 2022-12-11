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Dinamit balıkçının elinde patladı, sağ eli bileğinden koptu; 1'i ağır 3 yaralı

Edirne´nin Saros Körfezi´ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı açıklarında bir teknede balık avlamak için kullanılan dinamitin patlaması sonucu 1´i ağır 3 balıkçı yaralandı. Dinamiti patlatan, Erdal Koz'un sağ elinin bileğinden koptuğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Giriş: 11.12.2022 - 18:37 | Güncelleme: ABONE OL
Dinamit balıkçının elinde patladı, sağ eli bileğinden koptu; 1'i ağır 3 yaralı
Dinamit balıkçının elinde patladı! 1'i ağır 3 yaralı
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DHA

Olay, öğle saatlerinde İbrice Limanı açıklarında meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Erdal Koz (44), Özer Güler (40) ve Kadir Korkmaz (47), tekneyle balık avlamak için İbrice Limanı açıklarına geldi. Erdal Koz, yasak olduğu halde dinamit kullanarak balık avlamak istedi. Bu sırada dinamitin elinde patlaması sonucu Koz ve teknede bulunan Özer Güler ile Kadir Korkmaz yaralandı.

Çevredeki balıkçılar tarafından limana çıkartılan yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Sağ eli bileğinden kopan ve hayati tehlikesi bulunan Erdal Koz ile yüzü ve gözlerinde yaralar bulunan Özer Güler ile Kadir Korkmaz, ilk müdahalelerinin ardından Edirne´de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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