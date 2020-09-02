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Dinamik Isı'nın sermaye artırımı yoluyla 8.7 milyon TL nominal değerli payının 3.52 liradan halka arzı tamamlanırken; halka arz büyüklüğü 30.62 milyon lira olarak gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, polietilen ve polistiren bazlı köpük ürün çözümleri tasarlayıp üreten Dinamik Isı’nın halka arz edilen paylarına 27 kattan fazla talep geldi. Halka arza Gedik Yatırım aracılık etti. Dinamik Isı’nın 3 Eylül Perşembe günü Borsa İstanbul’da DNISI koduyla işlem görmeye başlaması planlanıyor.