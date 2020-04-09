Din görevlilerinden vatandaşlara manevi destek - MARDİN

09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İl Müftüsü İsmail Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs tehdidi karşısında ülke genelinde alınan tedbirlerin uygulandığını söyledi.
Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı Mardin Şubesi işbirliğiyle 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduklarını dile getiren Çiçek, vatandaşlara sadece gıda yardımı değil aynı zamanda psikolojik ve dini destek de sunduklarını aktardı.
Çiçek, kentte görevli tüm imam, müezzin ve Kur'an kursu öğretmenlerinin çevrelerinde ve mahallelerinde her türlü yardıma muhtaç olan vatandaşa ellerinden geldiğince yardımda bulunduklarını ifade ederek, 190 nolu telefon hattından vatandaşların sorularına yanıt verildiğini kaydetti.
Koronavirüs salgınından önce her hafta öğrencilerle düzenli seminer ve kitap okuma etkinliği düzenlediklerini anlatan Çiçek, uzaktan eğitim şeklinde öğrencilere yönelik seminerin sürdüğünü, hafızlık öğrencilerinin de uzaktan eğitimlerinin devam ettiğini bildirdi.Çiçek, yurt dışından kente okumak için gelen ama virüsten dolayı ülkelerine dönemeyen öğrencilere de gıda ve maddi destek sağladıklarını dile getirerek, din görevlilerinin bu süreçte sahada aktif olduğuna dikkati çekti.
Çiçek, şunları kaydetti:
"Bugün kulağı ezanda olan ümmete sesini duyuran, vefat eden kardeşini mezara taşıyan, dokunamadığı cemaatine Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında vefakarlığıyla dokunan, yanına varamadığı öğrencisine dijital ortamdan ulaşan, telefonunun başında fetva veren, ümmete psikolojik destek sunan gönül doktorları imam kardeşlerime sonsuz şükranlarımı arz ediyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!