Fenerbahçe'den Hull City'ye kiralanan Pelkas, Hull Live'e açıklamalarda bulundu. İşte Pelkas'ın sözleri:
OZAN TUFAN SÖZLERİ
"Ozan'la birlikte oynamak çok güzel. Onunla Fenerbahçe'de birlikte oynadık ve Hull City'deki diğer oyunculara göre birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Birlikte bu takım için daha çok çabalamamız gerekiyor."
"ÇOK BÜYÜK KULÜPTEN GELDİK AMA..."
"Fenerbahçe gibi çok büyük bir kulüpten geldik ama bu farklı bir lig ve uyum sağlamamız gerekiyor. Doğrudan gelip farklı bir ülkede oynamak kolay değil. Sabırla ve maç maç iyi şeyler göreceksiniz. Elbette zamana ihtiyacımız var ama biliyorum ki futbolda zaman diye bir şey yok. Çok hızlı ilerliyor. Bu yüzden daha fazla konsantre olmamız, antrenmanlara daha fazla odaklanmamız ve hocamızın bizden istediklerini en iyi şekilde sahaya yansıtmamız gerekiyor."
"TÜRKİYE'DE VAR'DA ÇOK ZAMAN KAYBEDİLİYOR"
"İki kulübün anlaşması uzun zaman aldı ama sonunda buradayım, burada olduğum için çok mutluyum. Güzel ve daha önce oynadığım ülkelerden farklı bir düşünce yapısı var buranın. Burada futbol daha çok ön planda. Hull, sevdiğim sakin bir şehir. Dışarı çıkmayı çok seven bir adam değilim. Evde dinlenmeyi ve futboluma konsantre olmayı seviyorum. Burada maçlar çok daha akıcı ilerliyor. Hakemler çok fazla düdük çalmıyor. Çok kolay serbest vuruş vermiyorlar. VAR'ın ligde olmaması çok önemli. Mesela Türkiye'de VAR'da çok fazla zaman kaybediliyor. Bir karar verilmesi için çok fazla bekliyorduk."
"HOCAMIZLA KONUŞTUM..."
Pelkas son olarak, "Hocamızla konuştum, bana inanıyor ve takıma yardım etmemi istiyor ama burada biraz da takım oyunu önemli. Sakatlıklar olacak ve buna bağlı olarak da istem değişikliğine gitmemiz gerekecek. Her şeye hazırlıklı olmalıyız."
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