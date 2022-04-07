Derbi öncesi İstanbul turu

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Fenerbahçeli futbolcular Dimitris Pelkas, Jose Sosa ve Nazım Sangere, önceki akşam Ulus'ta görüntülendi. Pelkas, Sosa ve Sangere, bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi stres atan futbolcular, basın mensuplarının soruları karşısında sessizliklerini korudu.

Üçlü, ardından hızlıca kendilerini bekleyen araçlarına binip, oradan uzaklaştı.