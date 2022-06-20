Fenerbahçe Beko’nun yeni başantrenörü Dimitris Itoudis İstanbul’a geldi. 3 yıllık anlaşma sağlanan başarılı antrenör kulüp televizyonuna da açıklamalar yaptı.

Itoudis'in açıklamaları şöyle:

“Buraya gelirken beklentilerin ve sorumluluklarımın farkındayım. Şu anda yapmak istediğimiz ilk iş, mümkün olan en iyi kadroyu ve takım ortamını yaratarak camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu etmek olacak. Özellikle Fenerbahçe taraftarlarına büyük bir teşekkür göndermek istiyorum. Binlerce mesaj aldım. Hepsine cevap olarak “teşekkürler” diyorum. Yapmamız gereken çok iş var. Ben hiçbir zaman büyük laflar etmenin hayranı olmadım ama taraftarlarımızı anlıyorum, onların büyük beklentileri var. Bilmelerini isterim ki onların beklentileri, yürekleri ve istekleri; bizim için göreve dönüşecek. Onların bu isteğini karşılayabilmek için bizi daha çok çalışmaya itecek. Onların harika bir atmosfer yaratarak bizi desteklemelerini bekliyorum. Taraftarlarımızı, Başkanımız Ali Koç’u ve organizasyon içerisinde bu takımı ait olduğu yerlere tekrar taşıma yolunda en iyi takımı kurmak için büyük fedakarlıklar yapan herkesi gururlandırmak için üzerimize düşen her şeyi yapacağız.”