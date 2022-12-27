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Haberler Basketbol

Dimitris Itoudis: Geri geliyoruz

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes'i uzatmaya giden maçta 93-90 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis "Biz tekrar geri geliyoruz. Tüm krediyi oyunculara veriyor, taraftara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

Giriş: 27.12.2022 - 08:09 | Güncelleme: ABONE OL
Dimitris Itoudis: Geri geliyoruz
AA / HABERTURK.COM

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes'i uzatmaya giden maçta 93-90 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, ilk 3 periyodu iyi oynadıkları mücadelenin son çeyreğinde rakiplerini oyuna ortak etmelerine rağmen ikinci şansı iyi değerlendirerek karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.

Ülker ve Spor Etkinlik Salonu'ndaki maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Itoudis, maçı genel olarak kontrollerinde tuttuklarını ve 3 çeyrek iyi oynadıklarını belirterek, "Maalesef maçlar 3 çeyrekten oluşmuyor. Sonunu getiremedik. Artı 20'deydik hep, kontrol bizdeydi çok önemli bir anda, bu yüzden oyuncuları tebrik ediyorum. Ama 3. çeyrek sonunda bir hata yaptık, Cluyburn'ün sayı atmasına izin verdik. Ritim yakaladılar ve 8-0 oldu. Artı 20'deyken, şans bizdeyken sıfır faul vardı. Çok fazla serbest atış kaçırdık ve top elimizde ağırlaşmaya başladı." dedi.

Anadolu Efes'in çok iyi bir takım olduğunu, çok iyi bir başantrenörle çok iyi oyunculardan oluştuğunu aktaran Itoudis, şöyle devam etti:

"Son oyunda faul yapmamız gerekiyordu ama yapamadık ve Clyburn 3 sayı buldu. Ama ikinci şansımızı doğru kullandık. Serbest atışları daha iyi yapmamız, bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Rakibimiz 19'da 19 atmış oldu. Bu konuda daha iyi oynamamız lazım. Ama önemli olan; şu an oyuncularımız sağlıklı, tam idman yapabiliyoruz. Programdan dolayı da tam idman yapma şansımız var. Çünkü idman yapamıyorduk. Jekiri de bir ameliyat geçirecek. Sağlıklı ve mutlu bir şekilde bize dönmesini diliyoruz."

Itoudis, THY Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Bologna maçıyla ilgili soruyu ise "Şu anda konumuz Türkiye ligi. Şu an burada kalalım. Oyuncularla görüşmemiz lazım, çalışmamız lazım. Bir sonrakinde şansımız olduğunda da bu konuyla ilgili konuşuruz." şeklinde yanıtladı.

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