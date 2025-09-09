Dilucu şehitleri dualarla anıldı

Iğdır'ın Aralık ilçesi Aralık ilçesi Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015'de Dilucu Kara Hudut Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracıyla bu araca koruma görevi yapan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı zırhlı araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristler, yola tuzakladıkları yaklaşık bir tonluk bombayı uzaktan kumandayla patlattı.

REKLAM advertisement1

Saldırıda 13 polis memuru şehit oldu. Olayın 10'uncu yıl dönümünde şehit polisler için anma töreni düzenlendi. Tören, şehit polisler için yapılan üzerinde ay yıldız bulunan ve Selçuklu motiflerine yer verilen anıtta yapıldı. Her iki yanında 13 küçük Türk bayrağı ile ortada 30 metre uzunluğundaki Türk bayrağı dalgalanan anıttaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

REKLAM

Törende konuşan Iğdır Valisi Ercan Turan şunları söyledi:

"Biz içimizde bizim gibi görünen bizim gibi olmayanların darbesini yedik. Hala bizim gibi görünen bizim gibi olmayan insanların farkındayız. Uyanığız, zindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, büyük bir misyon yükledi bu aziz millete. Mazlum milletlere umut olmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki yüzyılı bizim yüzyılımız olarak ilan etti. Bu yüzyıla 'İnşallah terörsüz Türkiye hedefiyle girelim. Barışla girelim, güzellikle girelim, güçle girelim, kardeşlikle girelim' dedi.

Ahlat'ta çok güzel bir mesaj verdi; 'Kılıç kından çıkarsa ne kelam ne kalem fayda eder' dedi. Herkesin aklını başına devşirmesi gereken bir dönemdeyiz. Bizim milletimiz ferasatli, basiretlidir. Kalp gözü açıktır bu milletin. Dünyada atalarımızın çekildiği yerde Filistin'de, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da huzur olmuyor. Niye? Çünkü benim atalarımın ferasetinden yoksun bir dünya düzeni var. Bu dünya düzenine adalet lazım. Hala giden şanlı akıncıyı bekliyorlar mazlum milletler. Rabbim burada andığımız 13 şehidimize karşı bizleri mahcup etmesin. Bedir şehitleri inanılmaz kutsaldır bizim için. Kerbela bizim için kutsaldır. Nice gazalar yapmışız. Kurtuluş Savaşımız. Kazım Karabekir mübarek insan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk mekanları ali olsun. İşte bizim 15 Temmuz şehitlerimiz de böyledir. Buradaki 13 şehidimiz de böyledir. Hepsine borçluyuz. Şu an huzurluysak, güven içerisinde durabiliyorsak hepsine borçluyuz. Hakları bize geçti. Onları minnetle şükranla anıyoruz." Vali Turan'ın konuşmasının ardından törene katılanlar 13 şehit anısına yapılan anıta karanfil bıraktı. Törene katılanlar anıt önünde toplu fotoğraf çekildi.