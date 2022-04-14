'Dilruba' ve 'Efnan' birbirlerinin sırlarını saklayacaklar mı?

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Dilruba'nın bebeğinin yaşadığını öğrenen Efnan, genç kadından yalan söylediği için hesap sorarken Dilruba, Efnan'dan sırrını saklamasını istiyor. Efnan, yalan söylemeyeceğini dile getirirken Dilruba da elindeki kozu kullanarak Efnan'ı köşeye sıkıştırıyor.

Efnan'ın düğün gecesini Pierre'in evinde geçirdiğini bilen Dilruba, bunu Aziz'e söylemekle tehdit ediyor. İki kadın arasındaki gerilimin giderek yükseldiği sahnede "Dilruba ve Efnan, birbirlerinin sırrını saklayacaklar mı?" sorusu akıllara geliyor.

AZİZ'İN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz ile ilişkisi kopma noktasına gelen Efnan, Aziz'e kendisini affettirmeye çalışırken Pierre tarafından iyice köşeye sıkışır. Adem'in Dilruba'nın hamile olduğunu öğrenmesiyle aile içindeki tüm dengeler değişir. Bu sırada Efnan, Dilruba'nın herkesten sakladığı sırrını öğrenir ancak Dilruba'nın da elinde Efnan'ı köşeye sıkıştıracak büyük bir koz vardır. Adem'in Aziz'e zarar vereceğini öğrenen Dilruba'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. Pierre'in oynadığı son oyunla Aziz ve Efnan aşkı, bir kez daha büyük bir darbe alacaktır...

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Aziz'in 21. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;