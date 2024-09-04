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        Haberler Gündem Yargı Dilruba Kayserilioğlu'na bir dava daha | Son dakika haberleri

        Dilruba Kayserilioğlu'na bir dava daha

        İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp, serbest bırakılan ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası verilen 33 yaşındaki Dilruba Kayserilioğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 19:53 Güncelleme: 04.09.2024 - 19:53
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        Dilruba Kayserilioğlu'na bir dava daha
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        DHA'nın haberine göre; İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesi ve hayvan yasasını eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklandı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamaları yöneltilen Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız, itiraz etti.

        Ancak itiraz reddedildi. İkinci kez yapılan bir itiraz üzerine Dilruba Kayserilioğlu'nun 'Hakaret' suçlamasından tutukluluğu kaldırıldı ve yurt dışı yasağı getirildi. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutukluluğu süren Dilruba Kayserilioğlu'nun serbest bırakılması için tekrar itiraz edildi. Bu son itiraz üzerine Kayserilioğlu 29 Ağustos'ta tahliye edildi.

        Fotoğraf: İHA

        CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLAMASIYLA DAVA AÇILDI

        Dilruba Kayserilioğlu, TCK 216/1 ve 2 ile 218 maddelerinden 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu basın yoluyla işlenmekten 6 yıla hapis istemiyle dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Dilruba Kayserilioğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu oluşmadığından beraatine karar verdi. 'Halkın bir kesimini alenen aşağılamak' suçundan ise 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, bu eylemin basın yayınla yapıldığı için cezayı TCK 218 maddesi gereği 1/2 artırarak 9 aya çıkardı. Mahkeme ayrıca, 1/6 indirim iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne düşürdü. Hakim, hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilruba Kayserilioğlu hakkında bu kez de 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla iddianame hazırladı. Dilruba Kayserilioğlu, 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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