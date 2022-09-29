Dilencinin paraları sakladığı yer şaşırttı

İHA

Sivas'ta dilenerek topladığı paraları bastonunun içine saklayan dilenci ekiplerden kaçamadı.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde dilencilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada S.A. isimli dilenci zabıta ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kısa sürede yakalanan dilenci Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek üst taraması yapıldı. Aramada dilencinin insanların duygularını sömürerek elde ettiği paraları sakladığı yer ise görenleri şaşkına çevirdi.

Bastonda yapılan aramada dilencinin koltuk değneğinin el tutacağı kısmında 730 lira para bulundu. Paranın bulunmasıyla dilencinin ‘Sakatlık maaşım’ diyerek kendini savunması ise pes dedirtti. Paralara el konulurken dilenciye idari işlem yapıldı.