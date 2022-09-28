Paraları koltuk değneğine saklamış

Sivas'ta, zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin koltuk değneğinin içinden 730 TL para çıktı.

Kent merkezinde devriye görevinde bulunan Sivas Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşlardan para dilenen S.D.'yi fark etti. Ekipleri gören dilenci kaçmaya çalışırken yakalandı. Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen dilencinin üzerinde arama yapıldı.

Dilencinin koltuk değneğinden şüphelenen ekipler, tutacak kısmını söktüklerinde boru kısmına gizlenmiş 730 TL para buldu. Paraya el konulurken S.D. hakkında ise Kabahatlar Kanunu 30'uncu Maddesi Gereğince 277 lira para cezası uygulandı. S.D.'nin yakalanmadan kısa süre önce Malatya'dan kente geldiği öğrenildi.