Dilencilerin tekme tokatlı bölge kavgası

Bursa'da 2 kadın dilencinin tekme ve tokatlı bölge kavgası kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstadt Caddesi üzerinde meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, kaldırım üzerinde birbirleriyle karşılan 2 dilenci, "Bu bölge benim" diyerek tartışmaya başladı.

Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken dilenciler birbirlerine saldırdı. Tartışmanın tekme tokat kavgaya dönüştüğü o anlar cep telefon kameralarına yansıdı. Kadınlar, çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.