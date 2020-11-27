Otomobilli dilenci! Euro da dolar da çıktı!

İstanbul'da Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Gökalp Mahallesi’nde dilenerek para toplayan bir kişiyi yakalayarak Merkezefendi Zabıta Karakoluna götürdü.

EURO VE DOLAR DA ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre dilenen kişinin üzerinde yapılan üst aramasında 125 euro, 300 dolar, 3 bin 345 Türk Lirası ve araba anahtarı bulundu.

KABAHATLER KANUNUNA GÖRE CEZA KESİLDİ

Dilencilik yapan kişiye kabahatler kanununa göre yasal işlem yapıldı.

Dilencinin dilenmek için arabayla dileneceği yere gittiği öğrenildi.

Üzerinden çıkan paralar ise kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı.