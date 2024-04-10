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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dilenci kadının üzerinden çıkan para şoke etti!

        Dilenci kadının üzerinden çıkan para şoke etti!

        İstanbul Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını Ramazan Bayramı'nda da aralıksız sürdürüyor. Bayram sabahı Eyüp Sultan Camii çevresinde yapılan uygulamada şüpheli hareketler sergileyen H.G. isimli kadının üzerinde yaklaşık 23 bin TL para bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 13:05 Güncelleme: 10.04.2024 - 13:10
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        Dilenci kadının üzerinden çıkan para şoke etti!
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        İstanbul'da, Eyüp Sultan Camii ve türbesini ziyarete gelen misafirlerin huzurunu sağlamak için Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor.

        KADININ HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENİLDİ

        İHA'da yer alan habere göre bu kapsamda bayram sabahı da insanların manevi duygularını sömürerek kazanç sağlamaya çalışan kişi ya da kişilere yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları uygulamada H.G. (57) isimli kadının hareketlerinden şüphelendi.

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        ÜZERİNDEN 23 BİN TL ÇIKTI

        Ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan kadını Zabıta Müdürlüğü binasına götürdü. Burada, ekipler tarafından kadının eşyalarında yapılan aramalarda, dilencilik yaparak temin ettiği tespit edilen yaklaşık 23 bin TL para bulundu.

        CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

        Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tutulan tutanakla paraya el konulurken dilenci kadın hakkında cezai işlem uygulandı.

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