Dilenci kadının üzerinden çıkan para şoke etti!

İstanbul'da, Eyüp Sultan Camii ve türbesini ziyarete gelen misafirlerin huzurunu sağlamak için Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor.

KADININ HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENİLDİ

İHA'da yer alan habere göre bu kapsamda bayram sabahı da insanların manevi duygularını sömürerek kazanç sağlamaya çalışan kişi ya da kişilere yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları uygulamada H.G. (57) isimli kadının hareketlerinden şüphelendi.