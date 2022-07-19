Mavi ile yeşilin buluştuğu yer: Dilek Yarımadası

Kuşadası, Söke ve Didim sınırlarındaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor.
AA'nın haberine göre koylarda yüzen ziyaretçiler, milli parkta 33'ü endemik 804 bitki türünün yanı sıra deltayı yaşam alanı seçen, aralarında nesli tükenmekte olan tepeli pelikan ve flamingoların da yer aldığı 256 kuş türünü, 37 memeli ve 45 sürüngeni görme fırsatı buluyor.
Misafirler, karadan geçişin olmadığı koylara ise tekne turlarıyla gidiyor.
Milli Park, 9-17 Temmuz'daki Kurban Bayramı tatilini de oldukça yoğun geçirdi.
Tatil süresince 168 bin kişinin gezdiği ve yoğunluk nedeniyle öğleden sonraları araç girişlerine izin verilmeyen park, yılın ocak-haziran dönemini 367 bin ziyaretçiyle kapattı.
Milli parktaki koyların güvenliği ise atlı jandarmalar tarafından sağlanıyor.
Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar, ilçeye tatil için gelen misafirlerin önemli bir kısmının milli parkı tercih ettiğini söyledi.
İlbahar, "Milli parkta, bayram zamanı uzun araç kuyrukları oluştu. Binlerce kişilik otopark alanı vardı. Onlar bile dolmuştu ve sonradan gelenler alınamadı. Milli park gerçekten dünyada sayılı bir yer. Doğayla mavinin birleştiği çok güzel bir alan. Koyların hepsi de birbirinden güzel. Pırıl pırıl denizi var" ifadelerini kullandı.
"BU KADAR GÜZEL DENİZ, DOĞA İLK KEZ GÖRÜYORUM"
Ziyaretçilerden Halil Saltık da "İlk kez geliyorum, çok güzelmiş, burayı çok beğendim, nefis... O kadar yer gezdim, bu kadar güzel deniz, doğa ilk kez görüyorum." dedi.
İstanbul'dan gelen Tolga Biçer, "Bir tarafta orman, bir tarafta turkuaz deniz var. Her şey çok güzel. Araçlarla giriş çıkışlar çok iyi. Olanaklar çok rahat. Bir daha uğramayı düşünüyoruz" diye konuştu.
Oktay Karakaş ise burayı çok beğendiklerini, milli parkın ailece gelinebilecek huzurlu bir yer olduğunu kaydetti.
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