Çağdaş sanatçılardan Dilek Yalçın’ın, tuval çalışmalarında masumiyet kavramını yansıtmaya çalıştığı, pandemi sürecinde ürettiği eserlerden oluşan “Nesnelerin Masumiyeti” adlı ilk kişisel sergisi, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde 15 Kasım tarihinde sanatseverlerle buluşacak.

İlk kişisel sergisi “Nesnelerin Masumiyeti”ni sanatseverlerin beğenisine sunacak olan Dilek Yalçın, pandemi sürecinde yaşanan kapanma dönemlerinde ürettiği resim, enstalasyon ve heykelleri kapsayan yaklaşık 130 eserden oluşan seçkinin yanı sıra bir adet de NFT eser sergileyecek.

Kapanma olarak tanımladığı dönemde yarattığı eserlerden oluşan “Şeylerin Masumiyeti” serisiyle içsel olanı dışa vurmayı, dışarda olanı ise içeri almayı amaçlayan Yalçın, aynı zamanda mültecilik ve pozitif ayrımcılık konusunu işlediği “Survivor” isimli enstalasyon ve heykel çalışmalarını da sergi kapsamında sanatseverlerle buluşturacak.

Sanat alanına olan tutkusunu London University of Arts’ta resim alanında yüksek lisans yaparak akademik boyuta taşıyan Dilek Yalçın, gündelik hayatımızda varlığının farkında olduğumuz veya olmadığımız birçok nesneyi, iç mekânı ve bazı evrensel temaları çalışmalarında ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Özellikle batı sanatı unsurlarına ve kişiliklerine göndermeler yaparak seyircisini bu alana davet eden sanatçı, ilk kişisel sergisi ile beraber sanatseverlerin de sanatın hayattaki tezahürlerini birlikte keşfetmelerini, öğrenmenin ve paylaşmanın hazzını duymalarını istiyor. Ekoloji, küreselleşme, dijitalizm, sığınmacılık, kadın çalışmaları gibi toplumsal ve evrensel temaları, sürreal bir realizmle kurgulanan, malzemede sınır tanımayan enstalasyonlarıyla ele alan Dilek Yalçın, seyirciyi sanatçının rolünü sorgulamaya itiyor.

Sanatına bir misyon yüklemek yerine, kendini en arı şekilde ifade etme biçimi olarak gören Dilek Yalçın, “Sanat insan için midir? Toplum için mi?” sorusuna ise, “Sanat iyilik ve insanlık içindir.” diye yanıt veriyor.

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde 15 Kasım’da açılacak olan Dilek Yalçın’ın ilk kişisel sergisi “Nesnelerin Masumiyeti”, 30 Kasım tarihine kadar ücretsiz olarak görülebilecek.