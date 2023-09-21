Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur. Çalıştığı fabrika lokavttan dolayı uzun süredir kapalıdır. Fakat Mustafa ameliyat için gereken parayı bir şekilde bulmak zorundadır. O güne kadar kimsenin önünde boyun eğmemiş, onuru, haysiyeti için yaşamıştır Mustafa. Fakat şimdi yardım istemekten başka çaresi yoktur.

Fabrikanın sahibi Yakup Bey’i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa’nın ve kızı Cemre’nin bütün hayatını kökünden değiştirecektir.