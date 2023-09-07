Kanal D ekranlarının yeni dizisi Dilek Taşı 7 Eylül Perşembe akşamı yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Dilet Taşı 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor. Dönem dizisi olarak seyirci karşısına çıkan Dilek Taşı dizisinin nerede ve hangi ilde çekildiği merak konusu oldu. İtşe Dilet Taşı dizisinin çekim yerlerine ilişkin merak edilen detaylar...