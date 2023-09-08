Senaristliğini Can Sinan'ın, yönetmenliğini ise Altan Dönmez'in üstlendiği Dilek Taşı dizisi için beklenen gün geldi çattı. Dram türünde olan ve birbirinden kaliteli oyuncuların yer aldığı dizinin konusu, gerçek hikaye olup olmadığı ve hangi yılda geçtiği ile ilgili ayrıntıları derledik!